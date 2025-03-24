Несмотря на то, что принудительная мобилизация в Украине для медицинских работниц не предусмотрена, они могут поступить на службу.

С началом полномасштабной войны многие аспекты жизни изменились, в том числе вопрос коснется ли мобилизация в Украине женщин, сообщает Politeka.net.

С развитием ситуации вопрос о том, как и когда женщины могут быть призваны на военную службу в 2025 году, становится все более актуальным.

Согласно украинскому законодательству, в частности Закону «О воинской обязанности», женский призыв доброволен. Это означает, что только те, кто добровольно обратятся в ТЦК и успешно пройдут военно-врачебную комиссию (ВЛК), могут быть причислены в ряды Вооруженных сил.

Однако существуют условия, при которых женщина не подлежит мобилизационному процессу, даже если она хочет служить. Например, если она имеет серьезные проблемы со здоровьем или является единственным опекуном малолетних детей, она будет освобождена от службы.

Также некоторые профессии, в частности в медицинской сфере, подлежат обязательному военному учету: работающие врачами, медсестрами, стоматологами или фармацевтами должны регистрироваться в ТЦК и СП, а также сообщать о любых изменениях в их месте проживания или семейном положении. Они могут уезжать за границу, но для этого должны заранее уведомить ТЦК о своих намерениях.

Несмотря на то, что принудительная мобилизация в Украине для медицинских работниц не предусмотрена, они могут поступить на службу на добровольной основе после прохождения необходимых процедур.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.