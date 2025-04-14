Користувачі Lifecell скарскаржаться на завищені тарифи для SMS-повідомлень, які підключаються автоматично, без їхньої згоди.

Український мобільний оператор Lifecell став об'єктом критики через високі тарифи на відправку SMS-повідомлень, повідомляє Politeka.

Клієнти скаржаться, що оператор автоматично списує вартість пакетів SMS, навіть якщо вони не використані.

Одночасно, користувачі активно обговорюють на офіційній сторінці Лайфсел у Facebook проблему неможливості відключення стандартної тарифікації SMS. Внаслідок цього абоненти змушені платити за SMS-пакети, яких фактично не потребують.

Деякі користувачі вказують, що випадкове натискання на кнопку відповіді на рекламне повідомлення може призвести до автоматичного підключення SMS-пакету. Вони змушені вручну видаляти налаштування SMS-сервісів, щоб уникнути непотрібних платежів.

Один з абонентів написав так: «Тепер, якщо випадково натиснеш на кнопку відповіді на рекламу, оператор швидко підключає пакет за десять гривень, який спалює за день, поки ти не вигадав, як з ним далі поводитись».

Представники Lifecell відповіли, що відключити стандартну тарифікацію SMS неможливо, вона активується автоматично, якщо в абонента немає достатнього пакета послуг, що включає хвилини, гігабайти та SMS. Компанія також радить ознайомитися з умовами дій та пропозицій перед їх підключенням. Сучасні месенджери забезпечують безкоштовне та необмежене спілкування, тому багато абонентів вважають SMS-пакети недоцільними та незручними.

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