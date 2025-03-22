Особам з інвалідністю дозволяється виїжджати за кордон під час того, як йде мобілізація в Україні.

Однак, є і винятки в час, коли мобілізація в Україні триває, повідомляє Політека.

Як розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", громадяни, які мають інвалідність, можуть отримати право на відстрочку від призову та можливість виїхати за кордон. Проте є ряд важливих нюансів, які варто знати.

Військовозобов'язані з документально підтвердженим статусом мають право на отримання відстрочки. Це дозволяє таким особам уникати призову на службу, а також дозволяє виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Тому багато громадян звертаються до територіальних центрів комплектування для отримання відповідних документів.

Існує важлива умова, яка може завадити виїзду під час мобілізації в Україні. Як пояснив адвокат, він буде заборонений тим, хто перебуває у розшуку. Це стосується ситуацій, коли територіальний центр комплектування подав відповідну заяву про розшук.

Експерт наголошує, що для того щоб уникнути подібної ситуації, чоловіки повинні врегулювати питання з ТЦК і підтвердити відсутність будь-яких юридичних перешкод для виїзду з країни.

Раніше ми також писали, що окремі категорії чоловіків можуть потрапити на службу до територіального центру комплектуванні.

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