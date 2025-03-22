Лицам с инвалидностью разрешается выезжать за границу во время того, как идет мобилизация в Украине.

Однако есть и исключения в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, сообщает Политека.

Как рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", граждане, имеющие инвалидность, могут получить право на отсрочку от призыва и возможность уехать за границу. Однако есть ряд важных нюансов, которые следует знать.

Военнообязанные с документально подтвержденным статусом имеют право на получение отсрочки. Это позволяет таким лицам избегать призыва на службу, а также выезжать за границу даже во время действия военного положения. Поэтому многие граждане обращаются в территориальные центры комплектования для получения соответствующих документов.

Есть важное условие, которое может помешать выезду во время мобилизации в Украине . Как пояснил адвокат, он будет запрещен находящимся в розыске. Это касается ситуаций, когда территориальный центр комплектования подал заявление о розыске.

Эксперт отмечает, что для того чтобы избежать подобной ситуации, мужчины должны урегулировать вопросы по ТЦК и подтвердить отсутствие каких-либо юридических препятствий для выезда из страны.

Ранее мы также писали, что отдельные категории мужчин могут попасть на службу в территориальный центр комплектования.

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