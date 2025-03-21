У містах і селах Київської області у суботу, 22 березня 2025 року, діятимуть графіки відключення світла тривалістю до 12 годин на добу.

У компанії ДТЕК попередили, коли та де в Київській області у суботу, 22 березня 2025 року, діятимуть графіки відключення світла, повідомляє Політека.

ДТЕК запланував на 22 березня низку профілактичних робіт у Київській області, через які вводяться локальні графіки.

В Обухівській міській раді повідомили, що в суботу з 8:30 до 18:30 без електроенергії залишаться мешканці Обухова по вулицях Зарічна та Київська, пише Політека.

З 9:00 до 18:00 22 березня в Обухові діятимуть графіки відключення світла по вул. Вербова, Гайдамацька, Міжгірна, Невизначена, Незалежності, Пасічна, Садова, Соловʼїна, Трипільська, Франка, Чумацький Шлях, Шпаківка, Яровівська, Урочище педина, в мікрорайонах Сонячний і Яблуневий, житловому масиві Полянський.

Крім того, з 9:00 до 18:00 також проводитимуться профілактичні роботи в селі Деревʼяна (вул. Глинищанська, Гончарна, Ліщана, Молодіжна, Польова, Садова, Сонячна, Усівська, Хуторна, Чубаря, Шкільна, Ярова, пров. Підгірний, СТ "Овражек").

У селі Скибинці в Білоцерківському районі в суботу з 8:00 до 20:00 без електроенергії доведеться посидіти мешканцям будинків по вулиці Перемоги.

А в межах Гaтнeнської сільської територіальної громади в цей день із 9:00 до 19:00 будуть застосовуватися обмеження у селі Віта-Поштова (вул. Артема Климука, Відродження, Звенигородська, Зелена, Маркса, Одеська, Франка).



Завдяки теплій погоді, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанції в Україні немає потреби запроваджувати стабілізаційні або аварійні відключення світла.

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