В городах и селах Киевской области в субботу, 22 марта 2025, будут действовать графики отключения света продолжительностью до 12 часов в сутки.

В компании ДТЭК предупредили, когда и где в Киевской области в субботу, 22 марта 2025 года, будут действовать графики отключения света, сообщает Политека.



ДТЭК запланировал на 22 марта ряд профилактических работ в Киевской области, из-за которых вводятся локальные графики.

В Обуховском городском совете сообщили, что в субботу с 8.30 до 18.30 без электроэнергии останутся жители Обухова по улицам Заречная и Киевская, пишет Политека.

С 9:00 до 18:00 22 марта в Обухове будут действовать графики отключения света по ул. Вербовая, Гайдамацкая, Межгорная, Неопределенная, Независимости, Пасечная, Садовая, Соловьиная, Трипольская, Франко, Млечный Путь, Шпаковка, Яровская, Урочище Педина, в микрорайонах Солнечный и Яблоневый, жилом массиве Полянский.

Кроме того, с 9:00 до 18:00 также будут проводиться профилактические работы в селе Деревяная (ул. Глинищанская, Гончарная, Лещаная, Молодежная, Полевая, Садовая, Солнечная, Усовская, Хуторная, Чубаря, Школьная, Яровая, пер. Подгорный, СТ "Овражек").

В селе Скибинцы в Белоцерковском районе в субботу с 8:00 до 20:00 без электроэнергии придется посидеть жителям домов по улице Победы.

А в пределах Гaтненского сельского территориального общества в этот день с 9:00 до 19:00 будут применяться ограничения в селе Вита-Почтовая (ул. Артема Климука, Возрождения, Звенигородская, Зеленая, Маркса, Одесская, Франко).



Благодаря теплой погоде, которая способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций, в Украине нет необходимости вводить стабилизационные или аварийные отключения света.

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