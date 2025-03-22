Дізнайтеся, як розрахувати пенсію в Україні при стажі 30 років та які фактори впливають на розмір виплати.

Пенсія в Україні розраховується з урахуванням трьох основних факторів: заробітної плати, страхового стажу та середньої заробітної плати по країні, повідомляє Politeka.

Давайте розглянемо, якими будуть грошові нарахування за наявності 30 років стажу.

Для нарахування вибрали формулу, запропоновану Пенсійним фондом України (ПФУ):

= середня зарплата втдержаві за останні 3 роки × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу.

Уявимо, що середній дохід від роботи в країні становить 14 000 грн, а індивідуальна зарплата людини – 8 000 грн. Якщо у людини 30 років стажу, то розрахунок виглядає так:

пенсійні виплати = 14 000 × 0,57 × 0,3 = 2394 гривень.

Для порівняння виплати при 20 роках трудового досвіду будуть такими:

14 000 × 0,57 × 0,2 = 1596 гривень.

Як бачимо, чим більший рівень, тим вищою буде фінансова підтримка, але зменшується і коефіцієнт зарплати.

Наприклад, якщо фінансовий дохід від роботи людини становить 14 000 грн, а середня оплата праці по Україні також 14 000 грн, виплати при 30 роках трудового досвіду будуть такими:

14 000 × 1 × 0,3 = 4200 гривень.

Отже, чим вищий коефіцієнт оплати праці, тим більше пенсія в Україні.

Для точних розрахунків можна використовувати онлайн-калькулятор на сайті ПФУ або звернутися до відділення Пенсійного фонду, щоб розрахувати індивідуальні індикатори.

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