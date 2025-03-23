Мобілізація в Україні триває і облік громадян, які підлягають призову, є важливим елементом організації військової служби.

Мобілізація в Україні передбачає, що в окремих випадках особу можуть виключити з військового обліку, повідомляє Політека.

Юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.UA" розповів про чотири основні підстави, коли це стає можливо для українців.

Як і раніше, на контролі перебувають чоловіки, здатні виконувати завдання на фронті та в тилу. Однак закон передбачає певні обставини, за яких це правило можна обійти.

Згідно із законодавством, є два різних статуси для громадян, яких не можна призвати: знятий з військового обліку та виключений з нього. Якщо громадянина просто знято, йому надається можливість знову повернуться, звернувшись до ТЦК та СП протягом семи днів.

Однак, у разі виключення, ця особа більше не може бути повернена. До причин такого надання такого статусу відноситься: досягнення граничного віку перебування в запасі, коли особа перевищує встановлений законом віковий ліміт.

Визнання непридатним за станом здоров'я. Це рішення ухвалюється ВЛК, якщо особа не здатна виконувати свої обов'язки. Сюди ж відноситься припинення громадянства. Також варто сказати про смерть або визнання безвісти зниклим.

Зазначені підстави є безумовними, і навіть якщо змінюються обставини, людина, яка отримала відповідний статус, більше не може його змінити, навіть коли йде мобілізація в Україні.

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