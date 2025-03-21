Пенсія в Україні може надаватись на банківську картку замість поштових нарахувань, що дозволить швидше отримати кошти.

Пенсія в Україні виплачується людям похилого віку за встановленою датою, проте багатьох цікавить, чи можна її змінити, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ відповили, чи можна змінити дату неможливо. Проте люди похилого віку можуть обрати зручніший спосіб отримання пенсії, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Уточнемо, що графік виплат встановлено з урахуванням логістичних можливостей та навантаження на поштові та банківські служби, що дозволяє забезпечити стабільність і уникнути збоїв в передачі грошей.

Зміна дати виплати, наприклад, з 16 на 5 число, неможлива, оскільки графік є фіксованим для кожної території і коригується лише у разі свят або технічних обставин, які можуть статись в разі перебоїв зі світлом, чи збоїв системи.

Проте пенсіонери можуть подати заяву на зміну способу отримання грошей. Наприклад, пенсія в Україні може надаватись на банківську картку замість поштових нарахувань, що дозволить швидше отримати кошти. Це особливо зручно для тих, хто хоче оперативно оплачувати комунальні послуги або планувати бюджет. Пенсійний фонд радить планувати витрати за графіком виплат та звертатися за консультацією до фахівців у разі потреби.

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