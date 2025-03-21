Пенсия в Украине может предоставляться на банковскую карту вместо почтовых начислений, что позволит быстрее получить денежные средства.

Пенсия в Украине выплачивается пожилым людям по установленной дате, однако многих интересует, можно ли ее изменить, сообщает Politeka.net.

В ПФУ ответили, что сменить ее невозможно. Однако пожилые люди могут выбрать более удобный способ получения денег, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Уточним, что график выплат установлен с учетом логистических возможностей и погрузки на почтовые и банковские службы, что позволяет обеспечить стабильность и избежать сбоев в передаче денег.

Изменение даты выплаты, например, с 16 на 5 число, невозможно, поскольку график фиксирован для каждой территории и корректируется только в случае праздников или технических обстоятельств, которые могут произойти в случае перебоев со светом или сбоев системы.

Однако пенсионеры могут подать заявление на изменение способа получения денег. Например, пенсия в Украине может предоставляться на банковскую карту вместо почтовых начислений, что позволит быстрее получить денежные средства. Это особенно удобно тем, кто хочет оперативно оплачивать коммунальные услуги или планировать бюджет. Пенсионный фонд советует планировать расходы по графику выплат и обращаться за консультацией к специалистам в случае необходимости.

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