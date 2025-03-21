Пенсія в Україні передбачає те, що люди з інвалідністю мають право на ряд додаткових пільг.

Пенсія в Україні для осіб з таким статусом дає право на бонуси у сфері працевлаштування, медицини, транспорту та освіти, повідомляє Політека.

Як пише 24 канал, люди з інвалідністю II групи звільняються від випробувального терміну при прийомі на роботу та можуть звільнитися за власним бажанням у будь-який час. Також вони мають право на індивідуальний графік роботи та подовжену щорічну відпустку.

Додаткові бонуси

Хоча даний статус не дає права на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг, проте громадяни можуть отримати субсидію на загальних підставах. Також вони мають перевагу у черзі на отримання житла, особливо якщо їхній стан здоров’я пов’язаний із професійною діяльністю або військовою службою.

Окрім цього, вони можуть купувати ліки за 50% від їх вартості за рецептом лікаря. Ветерани війни отримують безкоштовні ліки та імунобіологічні препарати. Також передбачено безкоштовне санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.

Пенсія в Україні: проїзд та освіта

Такі громадяни мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті (крім таксі) та 50% знижку на поїздки залізничним, повітряним і водним транспортом у період з 1 жовтня до 15 травня. Вони також обслуговуються позачергово в касах та інших установах.

Особи з інвалідністю можуть вступати до закладів вищої освіти за спеціальною квотою, а у профтехучилища – без конкурсного відбору. Студенти отримують соціальні стипендії та матеріальну допомогу.

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