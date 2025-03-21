Пенсия в Украине предполагает, что люди с инвалидностью имеют право на ряд дополнительных льгот.

Пенсия в Украине для лиц с таким статусом дает право на бонусы в сфере трудоустройства, медицины, транспорта и образования, сообщает Политека.

Как пишет 24 канал, люди с инвалидностью II группы освобождаются от испытательного срока при приеме на работу и могут уволиться по собственному желанию в любое время. Также они имеют право на индивидуальный график работы и продленный ежегодный отпуск.

Дополнительные бонусы

Хотя данный статус не дает права на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг, граждане могут получить субсидию на общих основаниях. Также они имеют преимущество в очереди на получение жилья, особенно, если их состояние здоровья связано с профессиональной деятельностью или военной службой.

Кроме этого, они могут покупать лекарства за 50% от их стоимости по рецепту врача. Ветераны войны получают бесплатные лекарства и иммунобиологические препараты. Также предусмотрено бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Пенсия в Украине: проезд и образование

Такие граждане имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси) и 50% скидку на поездки по железнодорожному, воздушному и водному транспорту в период с 1 октября по 15 мая. Они также обслуживаются вне очереди в кассах и других учреждениях.

Лица с инвалидностью могут поступать в учреждения высшего образования по специальной квоте, а в профтехучилища – без конкурсного отбора. Студенты получают социальные стипендии и материальную помощь.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.