У ДТЕК попередили, які графіки відключення світла діятимуть на території Київської області 21 березня 2025 року.

На пʼятницю, 21 березня 2025 року, ДТЕК запланував графіки відключення світла в Київській області для проведення робіт в електромережі, повідомляє Політека.

Це не стабілізаційні чи аварійні графіки відключень світла, а локальні, повʼязані з проведенням профілактично-ремонтних робіт у мережі, аби підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аваріям.

ДТЕК попереджає, що в Обухівській громаді в Київській області 21 березня діятимуть такі графіки відключення електроенергії:

з 8:30 до 18:30 в селі Слобідка по вулиці Покровській та в місті Обухів (житловий масив Лукавиця);

з 9:00 до 18:00 в селі Копачів по вулиці Квітучій.

На території Немішаївської селишної територіальної громади в пʼятницю без світла з 8:30 до 17:00 залишаться мешканці села Микуличі по вул. Варшавській, Героїв Крут, Покровській, Молодіжній, Соборній, Садовій, Широкій, Центральній, провулку Київський, пише Політека.

Крім того, ДТЕК також проводитиме профілактичні роботи на території Маловільшанської громади. Через це без електроенергії 21 березня з 8:00 до 20:00 можуть залишитися мешканці села Потіївка по вул. Миру 1, а також с. Чупира за такою ж адресою, Миру 1.

У столиці на цей день жодних обмежень в електропостачанні наразі не планується.

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