Система дозволяє переглянути персональні дані з Реєстру застрахованих осіб, а також інформацію про офіційний трудовий стаж та підрахувати, яка буде пенсія в Україні.

В Українців існує можливість самостійно підрахувати, яка пенсія в Україні чекатиме їх на заслуженому відпочинку, повідомляє Politeka.net.

Дізнатися прогнозований розмір своєї пенсії завдяки спеціальному сервісу на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Для доступу необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Система дозволяє переглянути персональні дані з Реєстру застрахованих осіб, а також інформацію про офіційний трудовий стаж та підрахунок.

Користувач може обрати один із двох варіантів розрахунку:

На основі поточних даних – враховується лише набутий страховий стаж.

З прогнозом – система автоматично розрахує можливий стаж до досягнення пенсійного віку.

Як скористатися "Пенсійним калькулятором".

Авторизуватися на вебпорталі ПФУ.

Перейти в розділ "Застрахованим особам".

Відкрити вкладку "Пенсійний калькулятор".

Заповнити обов’язкові поля (відмічені червоною зірочкою).

За потреби відкоригувати інформацію про заробітну плату чи стаж.

Отримати розрахунок прогнозованої пенсії та детальний протокол.

Користувачі можуть необмежену кількість разів змінювати вхідні дані та переглядати результати, аналізуючи різні варіанти розвитку кар'єри та досвід. На основі цього можна зрозуміти, яка буде пенсія в Україні у вас.

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