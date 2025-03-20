Система позволяет пересмотреть персональные данные из Реестра застрахованных лиц, а также информацию об официальном трудовом стаже и подсчитать, какова пенсия в Украине.

У Украинцев существует возможность самостоятельно подсчитать, какая пенсия в Украине будет ждать их заслуженного отдыха, сообщает Politeka.net.

Узнайте прогнозируемый размер своих выплат благодаря специальному сервису на вебпортале ПФУ.

Для доступа необходимо авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Система позволяет пересмотреть персональные данные из Реестра застрахованных лиц, а также информацию об официальном трудовом стаже и подсчет.

Пользователь может выбрать один из двух вариантов расчета:

На основе текущих данных учитывается только приобретенный страховой стаж.

С прогнозом система автоматически рассчитает возможный стаж до достижения необходимого возраста.

Как использовать "Пенсионный калькулятор".

Авторизироваться на веб-портале ПФУ.

Перейти в раздел "Застрахованные лица".

Перейдите на вкладку "Пенсионный калькулятор".

Заполнить обязательные поля (отмеченные красной звездочкой).

При необходимости откорректировать информацию о заработной плате или стаже.

Получить расчет прогнозируемых выплат и подробный протокол.

Пользователи могут неограниченное количество раз изменять входящие данные и просматривать результаты, анализируя различные варианты развития карьеры и опыта. На основе этого можно понять, какая будет пенсия в Украине у вас.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.