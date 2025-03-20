У Украинцев существует возможность самостоятельно подсчитать, какая пенсия в Украине будет ждать их заслуженного отдыха, сообщает Politeka.net.
Узнайте прогнозируемый размер своих выплат благодаря специальному сервису на вебпортале ПФУ.
Для доступа необходимо авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Система позволяет пересмотреть персональные данные из Реестра застрахованных лиц, а также информацию об официальном трудовом стаже и подсчет.
Пользователь может выбрать один из двух вариантов расчета:
- На основе текущих данных учитывается только приобретенный страховой стаж.
- С прогнозом система автоматически рассчитает возможный стаж до достижения необходимого возраста.
Как использовать "Пенсионный калькулятор".
- Авторизироваться на веб-портале ПФУ.
- Перейти в раздел "Застрахованные лица".
- Перейдите на вкладку "Пенсионный калькулятор".
- Заполнить обязательные поля (отмеченные красной звездочкой).
- При необходимости откорректировать информацию о заработной плате или стаже.
- Получить расчет прогнозируемых выплат и подробный протокол.
Пользователи могут неограниченное количество раз изменять входящие данные и просматривать результаты, анализируя различные варианты развития карьеры и опыта. На основе этого можно понять, какая будет пенсия в Украине у вас.
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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.
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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.