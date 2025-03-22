Підвищення тарифу на опалення у Києві поки що не буде, але експерти дали негативний прогноз.

В Україні, зокрема, у Києві тарифи на опалення для населення залишаться на рівні минулого року - це пов’язано з дією мораторію на підвищення цін, запровадженого через воєнний стан, передає Политека.

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення діятиме до кінця квітня.

За даними Київтеплоенерго, у 2025 році жителі столиці сплачуватимуть за опалення 1654,41 грн/Гкал.

Тариф на електроенергію для населення з 1 квітня 2025 залишиться на рівні 4,32 грн/кіловат-годину. Уряд поки що не планує переглядати вартість щонайменше до кінця року.

Що може змінитися з наступного місяця?

Згідно з постановою Кабміну №632 від 31.05.2024, поточна вартість послуг збережеться до кінця квітня.

Після 1 травня розглядатимуться два варіанти: Підвищення тарифів у Києві на електроенергію або продовження чинного тарифу ще на рік.

За словами представників уряду, поки що підвищення вартості не планується. Фахівці зазначають, що це питання стане актуальним після завершення війни або у 2026 році, якщо ситуація залишиться стабільною.

Підвищення тарифу на опалення у Києві з 1 травня?

З 1 травня в Україні скасовується спеціальний тариф для користувачів електроопалення.

Тарифи у Києві на даний момент:

Перші 2000 Кіловат-години споживання – 2,64 за пільговий тариф.

Після перевищення цього ліміту – стандартний тариф.

З 1 квітня 2025 для всіх споживачів електроопалення діятиме єдина ставка – 4,32 грн/кВт*год.

Як це вплине на витрати, при споживанні:

1800 кВт*год на місяць – платіж складе 4752 грн.

2300 за 6576 (перші 2000 кВт*год за старим тарифом, решта – за новим).

У містах з централізованим опаленням вони формуються на основі витрат, які затверджуються місцевою владою або НКРЕКП.

Кабінет Міністрів запровадив нові правила оплати за опалення для споживачів, чиє тепло залежить від електроенергії. Введено пільговий обсяг споживання електрики, що дозволяє економити.

На думку експертів, підвищення тарифів у Києві зокрема напряму залежить від політичної ситуації. Якщо вибори відбудуться – ціни, ймовірно, не зміняться до їх завершення. В іншому випадку варто бути готовими до можливого зростання комунальних платежів.

Опалення в Україні: дешевше, ніж у Європі, але недоступне для багатьох

Експерти зазначають, що в Україні вартість залишається нижчою, ніж у більшості європейських країн.

У той час як європейці змушені платити значно більше, головною проблемою для українців є низька платоспроможність, через що навіть відносно невисокі тарифи стають фінансовим тягарем.

Як змінилися тарифи у 2025 році?

Згідно з даними Держстату, у січні 2025 загальні витрати на житло, комунальні послуги, електроенергію та паливо зросли на 19,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше подорожчала електроенергія – зростання тарифів склало 63,6%.

Підвищення тарифу на опалення у Києві не планується та залишаються стабільними завдяки мораторію на підвищення тарифів.

Попри це, для багатьох українців навіть нинішній рівень тарифів залишається значним фінансовим навантаженням.

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