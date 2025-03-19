Безкоштовне житло для переселенців в Києві доступне через кілька програм та платформ.

Є чимало варіантів безкоштовного житла для переселенців у Києві, повідомляє Politeka.

Так, надаються тимчасові кімнати в гуртожитках, де є всі необхідні умови для проживання, такі як спільні кухні, санвузли та душові. Щоб отримати безкоштовне помешкання для переселенців у Києві, потрібно звернутися до організацій, які займаються допомогою біженцям.

Одним із таких ресурсів є сервіс "Прихисток", який дозволяє знайти безкоштовну домівку для переселенців у Києві та інших містах України. Для реєстрації на цьому сервісі та пошуку дому можна звертатися за номером гарячої лінії 0(800)332238, де волонтери приймають дзвінки цілодобово.

Також можна звертатися до київського центру "ЯМаріуполь" за адресою: вул. Антоновича, 39. Тут переселенці можуть зареєструватися для отримання житла та іншої необхідної допомоги.

Для тих, хто хоче знайти помешкання через онлайн-ресурси, є сайт "Допомагай", на якому можна переглядати актуальні оголошення про безкоштовні житлові пропозиції. Більш детальною інформацією можна скористатися за посиланням.

Завдяки таким ініціативам, ВПО мають можливість знайти тимчасове житло та адаптуватися в новому місті.