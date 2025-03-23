Кожен пенсіонер отримає індивідуальний розмір пенсії в Україні, який залежить викоючно від його обставин.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року пенсії в Україні будуть індексовані на коефіцієнт 1,115, повідомляє Politeka.

Це означає, що всі пенсіонери отримують підвищення, розмір якого відрізняється від їхньої індивідуальної виплати.

Світлана Симанчук, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в області, пояснила, яке максимальне та мінімальне підвищення очікує на пенсіонерів у березні.

Згідно з постановою, максимальне збільшення складе 1 500 гривень, тоді як мінімальне — лише 100 гривень. Вона також зазначила, що багато хто припускаються помилок, самостійно підраховуючи підвищення суми, оскільки не розуміють усі деталі механізму індексації.

«Індексація підлягає лише заробітній платі, яка входить у пенсійну формулу. Вона у кожного пенсіонера різна і залежить від умов виходу на пенсійний відпочинок. Крім того, на суму можуть впливати доплати за додатковий стаж або різні надбавки, які можуть не підлягати індексації», — пояснила Світлана Симанчук.

Загалом, пенсія в Україні залежить від безлічі індивідуальних факторів, що означає, що підвищення для кожної особи буде різним, тож вирухувати суму самостійно практично неможливо.

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