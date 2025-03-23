Каждый пенсионер получит индивидуальный размер пенсии в Украине, который зависит от его обстоятельств.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года, пенсии в Украине будут индексированы на коэффициент 1,115, сообщает Politeka.

Это означает, что все пенсионеры получают повышение размер которого отличается от их индивидуальной выплаты.

Светлана Симанчук, начальница управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда в области, пояснила, какое максимальное и минимальное повышение ожидает пенсионеров в марте.

Согласно постановлению, максимальное увеличение составит 1500 гривен, тогда как минимальное — всего 100 гривен. Она также отметила, что многие допускают ошибки, самостоятельно подсчитывая повышение суммы, поскольку не понимают все детали механизма индексации.

«Индексация подлежит только заработной плате, входящей в пенсионную формулу. Она у каждого пенсионера разная и зависит от условий выхода на пенсионный отдых. Кроме того, на сумму могут влиять доплаты за дополнительный стаж или разные надбавки, которые могут не подлежать индексации» , – пояснила Светлана Симанчук.

В общем, пенсия в Украине зависит от множества индивидуальных факторов, что означает, что повышение для каждого лица будет разным, поэтому выдвигать сумму самостоятельно практически невозможно.

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