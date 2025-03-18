Пенсія в Україні невдовзі буде нараховуватись по-іншому, адже в країні планують провести відповідну реформу.

Основна мета змін, які заплановані на 2025 рік - зробити так, щоб пенсія в Україні була більш справедливою, пише Політека.

Як пише КореспонденТ.net, на липень 2025 року заплановано реформування солідарної системи. Відтепер пенсійні внески перераховуватимуть у бали, що зробить процес виплат прозорішим та менш залежним від інфляції.

Наступним етапом стане впровадження накопичувальної системи з 1 січня 2026 року. Громадяни зможуть формувати власні рахунки, роблячи внески спільно з роботодавцями та державою. Це дозволить зменшити навантаження на солідарну систему та підвищити рівень майбутнього грошового забезпечення.

За словами представників Мінсоцполітики, після реформи пенсія в Україні визначатиметься не лише рівнем зарплати, а насамперед сумою внесків та тривалістю їхньої сплати. Це особливо важливо для тих, хто працює неофіційно або як ФОП, адже низькі вкладення можуть призвести до мінімальних виплат у майбутньому.

Також планується зменшити спеціальні виплати для окремих категорій. Експерти наголошують, що нова модель допоможе уникнути дефіциту Пенсійного фонду та гарантуватиме стабільне грошове забеспечення для старших людей.

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