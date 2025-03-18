Пенсия в Украине скоро будет начисляться по-другому, ведь в стране планируется провести соответствующую реформу.

Основная цель изменений, которые запланированы на 2025 год – сделать так, чтобы пенсия в Украине была более справедливой, пишет Политика.

Как пишет КорреспонденТ.net, на июль 2025 г. запланировано реформирование солидарной системы. Теперь пенсионные взносы будут перечисляться в баллы, что сделает процесс выплат более прозрачным и менее зависимым от инфляции.

Следующим этапом станет внедрение накопительной системы с 1 января 2026 года. Граждане смогут формировать свои счета, делая взносы совместно с работодателями и государством. Это позволит снизить нагрузку на солидарную систему и повысить уровень будущего денежного довольствия.

По словам представителей Минсоцполитики, после реформы пенсия в Украине будет определяться не только уровнем зарплаты, но и в первую очередь суммой взносов и продолжительностью их уплаты. Это особенно важно для тех, кто работает неофициально или как ФЛП, ведь низкие вложения могут привести к минимальным выплатам в будущем.

Также планируется снизить специальные выплаты для отдельных категорий. Эксперты отмечают, что новая модель поможет избежать дефицита Пенсионного фонда и гарантирует стабильное денежное обеспечение для пожилых людей.

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