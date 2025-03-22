Пенсія в Україні може доповнюватись фінансовою допомогою в розмірі від 450 до 10 000 гривень.

Пенсія в Україні передбачає одноразові виплати на лікування та реабілітацію, які надаються органами місцевої влади, пише Політека.

Як пишуть експерти на порталі "Юристи.ua", виплатине завжди покривають витрати на медичні послуги, тому для підтримки соціально вразливих громадян передбачені гроші від місцевих органів самоврядування. Отримати кошти можуть літні люди, які потребують лікування або реабілітації.

Допомога надається відповідно до річних програм соціальної підтримки, які діють у кожному регіоні. При цьому враховується матеріальний стан заявника та перелік захворювань, які передбачені програмою.

Пенсія в Україні: як отримати додаткові гроші

Щоб оформити додаткові кошти, потрібно звернутися до органів соцзахисту, ЦНАПу або місцевої адміністрації. Також можна подати заявку через портал "Дія".

Необхідні документи: паспорт та ідентифікаційний код; довідка з медзакладу про необхідність лікування або проведене лікування; акт обстеження матеріальних умов заявника; довідка про доходи громадянина та членів його родини; реквізити банківського рахунку. Розгляд заявки займає до 30 календарних днів.

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