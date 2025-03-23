Пенсія в Україні залежить від низки факторів, зокрема від віку виходу на заслужений відпочинок, статі та офіційної заробітної плати.

Для українців, які хочуть отримувати 8 000 гривень на місяць, існує можливість попередньо розрахувати, яка пенсія в Україні на них чекає, пише Політека.

У ПФУ пояснили, що якщо людина мала зарплату 8 000 гривень і виходить на заслужений відпочинок у 65 років, то вона буде отримувати: 3 640 грн – для чоловіків;3 936 грн – для жінок. Натомість, при виході у 63 роки пенсія в Україні буде меншою: 3 304 та 3 576 відповідно до статі.

Якщо ж особа завершує трудову діяльність у 60, то її виплата становитиме: 2 800 грн та 3 144 грн – для жінок.

Калькулятор від Пенсійного фонду дозволяє українцям спрогнозувати свій майбутній розмір виплат. Він враховує наявні дані про трудову діяльність, а також дозволяє додати інформацію про періоди роботи, які ще не зафіксовані у реєстрі.

Експерти наголошують, що показники можуть змінюватися залежно від інфляції, пенсійних реформ та зміни законодавства. Тому важливо періодично перевіряти актуальність розрахунків.

Раніше ми писали, що у багатьох європейських країнах діють накопичувальні або професійні системи, за якими літні люди отримують грошове забезпечення.

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Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.