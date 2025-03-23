Для українців, які хочуть отримувати 8 000 гривень на місяць, існує можливість попередньо розрахувати, яка пенсія в Україні на них чекає, пише Політека.
У ПФУ пояснили, що якщо людина мала зарплату 8 000 гривень і виходить на заслужений відпочинок у 65 років, то вона буде отримувати: 3 640 грн – для чоловіків;3 936 грн – для жінок. Натомість, при виході у 63 роки пенсія в Україні буде меншою: 3 304 та 3 576 відповідно до статі.
Якщо ж особа завершує трудову діяльність у 60, то її виплата становитиме: 2 800 грн та 3 144 грн – для жінок.
Калькулятор від Пенсійного фонду дозволяє українцям спрогнозувати свій майбутній розмір виплат. Він враховує наявні дані про трудову діяльність, а також дозволяє додати інформацію про періоди роботи, які ще не зафіксовані у реєстрі.
Експерти наголошують, що показники можуть змінюватися залежно від інфляції, пенсійних реформ та зміни законодавства. Тому важливо періодично перевіряти актуальність розрахунків.
Раніше ми писали, що у багатьох європейських країнах діють накопичувальні або професійні системи, за якими літні люди отримують грошове забезпечення.
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Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.
Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.