Пенсия в Украине зависит от ряда факторов, в частности, от возраста выхода на заслуженный отдых, пола и официальной заработной платы.

Для украинцев, которые хотят получать 8 000 гривен в месяц, существует возможность предварительно рассчитать, какая пенсия в Украине их ждет, пишет Политека.

В ПФУ объяснили, что если человек имел зарплату 8000 гривен и выходит на заслуженный отдых в 65 лет, то он будет получать: 3640 грн - для мужчин; 3936 грн - для женщин. При выходе в 63 года пенсия в Украине будет меньше: 3 304 и 3 576 в соответствии со статьей.

Если же лицо завершает трудовую деятельность в 60, то его выплата составит: 2800 грн и 3144 грн - для женщин.

Калькулятор от Пенсионного фонда позволяет украинцам спрогнозировать свой будущий размер выплат. Он учитывает имеющиеся данные о трудовой деятельности, а также позволяет добавить информацию о периодах работы, еще не зафиксированных в реестре.

Эксперты отмечают, что показатели могут изменяться в зависимости от инфляции, пенсионных реформ и изменения законодательства. Поэтому важно периодически проверять актуальность расчетов.

Ранее мы писали , что во многих европейских странах действуют накопительные или профессиональные системы, по которым пожилые люди получают денежное довольствие.

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.