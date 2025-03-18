Українцям розповіли, що через підвищення тарифів "Укрзалізниці" можуть подорожчати продукти та не тільки.

Укрзалізниця планує підвищити тарифи на вантажні перевезення, українцям розповіди про негативні наслідки для економіки.

Компанія має намір підвищити ціни на вантажні залізничні перевезення на 37%, що викликало занепокоєння серед ключових клієнтів компанії – аграріїв, металургів та будівельників, які прогнозують значні економічні наслідки.

Зокрема, кажуть фахівці, прогнозується зростання цін продуктів харчування та негативний вплив на оборонний сектор.

Експерти зазначають, що логістичні витрати для аграріїв можуть зрости, що вплине на собівартість сільгосппродукції, це означає, що замість погашення кредитів виробники будуть змушені витрачати значні кошти на транспортування.

Металургія та гірничо-збагачувальні комбінати теж можуть відчути на собі подорожчання.

Збільшення витрат на перевезення змусить підприємства скорочувати виробництво або тимчасово його зупиняти. Закриття гірничо-збагачувальних комбінатів стане ще одним ударом по промисловості.

Будівництво – третя за обсягами вантажів галузь, яка також постраждає від зростання. Фахівці кажуть, що подорожчання тарифів Укрзалізниці призведе до зміни вартості будівельної продукції на 5-7%.

Через зростання цін на транспортування уповільниться будівництво оборонних укріплень. За оцінками ТПП, темпи спорудження можуть скоротитися на 3-5%, що може негативно вплинути на обороноздатність країни.

Експерти попереджають, що підвищення спричинить зростання цін продукції, скорочення виробництва та проблеми у ключових секторах економіки.

Це стане викликом для бізнесу, який уже зіштовхнувся з низкою економічних труднощів.

Джерело: Економічна правда.

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