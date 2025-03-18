Украинцам рассказали, что из-за повышения тарифов "Укрзализныци" могут подорожать продукты и не только.

Укрзализныця планирует повысить тарифы на грузовые перевозки, украинцам рассказы об негативных последствиях для экономики.

Компания намерена повысить цены на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, что вызвало беспокойство среди ключевых клиентов компании – аграриев, металлургов и строителей, прогнозирующих значительные экономические последствия.

В частности, говорят специалисты, прогнозируется рост цен на продукты питания и негативное влияние на оборонный сектор.

Эксперты отмечают, что логистические расходы для аграриев могут возрасти, что повлияет на себестоимость сельхозпродукции, что означает, что вместо погашения кредитов производители будут вынуждены тратить значительные средства на транспортировку.

Металлургия и горно-обогатительные комбинаты тоже могут ощутить на себе подорожание.

Увеличение расходов по перевозке заставит предприятия сокращать производство или временно его останавливать. Закрытие горно-обогатительных комбинатов станет еще одним ударом по промышленности.

Строительство – третья по объемам грузов отрасль, также пострадающая от роста. Специалисты говорят, что подорожание тарифов "Укрзалізниці" приведет к изменению стоимости строительной продукции на 5-7%.

Из-за роста цен на транспортировку замедлится строительство оборонительных укреплений. По оценкам ТПП, темпы постройки могут сократиться на 3-5%, что может негативно повлиять на обороноспособность страны.

Эксперты предупреждают, что повышение повлечет за собой рост цен продукции, сокращение производства и проблемы в ключевых секторах экономики.

Это станет вызовом для бизнеса, который уже столкнулся с рядом экономических проблем.

Источник: Экономическая правда.

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