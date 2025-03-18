Пенсія в Україні у 60 років може бути оформлена за умови не менше 32 років стажу, проте це не завжди означає, що виплачуватисуть високі виплати.

Страховий стаж є ключовим фактором, коли розраховується пенсія в Україні, проте навіть тривалий досвід не завжди гарантує високу виплату, повідомляє Politeka.net.

Щоб визначити, які саме виплати отримає чоловік із великим страховим стажем, було використано спеціальний калькулятор.

Коли розраховується пенсія в Україні важливу роль відіграють також розмір зарплати та вік виходу на пенсійний відпочинок. Тому в результаті оклад може бути не великим.

Розглянемо ситуацію: 60-річний чоловік має 40 років досвіду, отримує мінімальну зарплату в Україні (8 тисяч гривень) і не належить до жодної пільгової категорії. За таких умов у березні 2025 року його пенсія в Україні за загальними правилами складе 3 594 гривні. Цих грошей ледь вистачить на комунальні платежі.

Нагадаємо, що для виходу на заслужений відпочинок у 2025 році необхідно мати:

в 60 – щонайменше 32 роки страхового стажу;

в 63 – не менше 22 років досвіду;

в 65 – мінімальний страховий стаж 15 років.

Підкреслимо, що важливою проблемою є існування пільг для окремих громадян. Деякі групи отримують нарахування, які не завжди відповідають розміру їхніх внесків до Пенсійного фонду.

Також близько двох мільйонів українців сплачують ЄСВ лише на показнику мінімальної зарплати, а деякі взагалі не роблять відрахувань. Через це ПФУ відчуває дефіцит коштів і змушений покладатися на дотації з державного бюджету.

Джерело: Телеграф.

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