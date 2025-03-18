Пенсия в Украине в 60 лет может быть оформлена при условии не менее 32 лет стажа, однако это не всегда означает, что выплачивать высокие выплаты.

Страховой стаж является ключевым фактором, когда рассчитывается пенсия в Украине, однако даже долгий опыт не всегда гарантирует высокую выплату, сообщает Politeka.net.

Чтобы определить, какие выплаты получит мужчина с большим страховым стажем, был использован специальный калькулятор.

Важную роль играют также размер зарплаты и возраст выхода на пенсионный отыд. Поэтому в результате оклад может быть не большим.

Рассмотрим ситуацию: 60-летний мужчина имеет 40 лет опыта, получает минимальную зарплату в Украине (8 тысяч гривен) и не принадлежит ни к какой льготной категории. При таких условиях в марте 2025 года его пенсия в Украине по общим правилам составит 3594 гривны. Этих денег едва хватит на коммунальные платежи.

Напомним, что для выхода на заслуженный отдых в 2025 году необходимо иметь:

в 60 – не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 – не менее 22 лет опыта;

в 65 – минимальный страховой стаж 15 лет.

Подчеркнем, что важной проблемой является существование льгот для граждан. Некоторые группы получают начисления, не всегда соответствующие размеру их взносов в Пенсионный фонд.

Также около двух миллионов украинцев платят ЕСВ только по показателю минимальной зарплаты, а некоторые вообще не делают отчислений. Поэтому ПФУ испытывает дефицит средств и вынужден полагаться на дотации из государственного бюджета.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.