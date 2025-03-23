Літні люди із таим статусом мають житлові та медичні соцгарантії, а їхня пенсія в Україні теж дещо відрізняється від інших, пише Політека.
Люди з інвалідністю II групи мають спрощені умови працевлаштування. Для них не встановлюється випробувальний термін, а звільнитися можна у будь-який момент за власним бажанням.
Крім того, роботодавець зобов’язаний враховувати стан здоров’я працівника та надавати гнучкий графік роботи. Щорічна відпустка таких осіб є подовженою, а скористатися нею можна навіть без шестимісячного стажу на новому місці.
Люди з таким статусом можуть претендувати на отримання житла в першу чергу, якщо постраждали на виробництві або є військовими. Для цього потрібно стати на квартирний облік.
Пільг на оплату комунальних послуг вони не мають, але можуть оформити субсидію. Військовослужбовці з інвалідністю мають додаткові гарантії — їх не можуть виселити зі службового житла без надання іншого приміщення.
Пенсія в Україні для таких людей передбачає можливість отримання додаткових соціальних гарантій. Наприклад, ліки можна купувати зі знижкою 50%, а якщо інвалідність пов’язана з війною — препарати надаються безкоштовно.
Окрім цього, вонимають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування, забезпечення протезами, ортопедичним взуттям, засобами для пересування та спеціальними пристроями для комунікації та орієнтування.
А також передбачено пільговий проїзд у громадському транспорті, знижку на міжміські перевезення, спрощений вступ до вишів та профтехучилищ, а також знижки на послуги зв’язку.
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