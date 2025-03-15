Пенсія в Україні залежить від страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Українцям пояснили, за якою формулою обчислюється пенсія в Україні та які фактори впливають на кінцеву суму, повідомляє Політека.

Як пояснили у ПФУ, відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсійни нарахування визначаються за спеціальною формулою, яка враховує середню заробітну плату за три роки перед зверненням, коефіцієнт стажу та коефіцієнт заробітку.

Коефіцієнт заробітку розраховується шляхом порівняння фактичної зарплати пенсіонера із середнім показником по країні за відповідний період. Водночас коефіцієнт страхового стажу визначається на основі кількості відпрацьованих років.

Таким чином, пенсія в Україні може значно відрізнятися у різних громадян залежно від їхнього трудового шляху та рівня офіційного доходу. Фахівці радять українцям звертати увагу на сплату страхових внесків, адже від цього напряму залежатиме майбутній розмір виплат.

Раніше ми також писали, що деяким літнім українцям збільшать вікову надбавку. Для цього не потрібно буде йти до ПФУ або подавати заяви. Детальніше про те, хто може отримати додаткові гроші читайте у статті за посиланням.

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