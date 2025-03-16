Пенсія в Україні з 1 березня 2025 року зросла на 11,5%, що стало суттєвою підтримкою для літніх людей.

Перерахунок торкнувся всіх категорій пенсіонерів, а мінімальна пенсія в Україні збільшилась на кілька сотень гривень, повідомляє Політека.

За інформацією Пенсійного фонду, мінімальна виплата з березня 2025 року становить: 3 758 грн – для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним трудовим стажем (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років).

3 613 грн – для громадян від 70 до 80 років із аналогічним страховим стажем; 3 323 грн – для людей віком до 70 років, які мають необхідний стаж, а також для осіб з інвалідністю I групи; 3 038 грн – для всіх інших непрацюючих пенсіонерів.

Проте, навіть після підвищення багато українців вважають такі суми недостатніми для гідного життя. Незважаючи на збільшення пенсії в Україні, багато пенсіонерів все ще стикаються з труднощами у покритті базових витрат.

Враховуючи інфляцію та зростання цін на продукти та комунальні послуги, експерти зазначають, що подальше підвищення виплат є необхідним. Водночас уряд наголошує, що пенсійні виплати будуть переглядатися й надалі, щоб забезпечити мінімальний рівень фінансової стабільності для літніх українців.

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