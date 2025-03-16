Пенсія в Україні може збільшуватися в залежності від кількох факторів, дізнайтесь про що саме йдеться.

За словами фахівців, важливими факторами, що впливають на те, яка пенсія в Україні у вас буде, є офіційне працевлаштування, підвищення кваліфікації та наявність страхового стажу, пише Політека.

У Мінсоцполітики зазначають, що розмір виплат безпосередньо залежить від кількості і суми сплачених пенсійних внесків. Тому чим довше людина працює офіційно та робить платежі до Пенсійного фонду, тим вищі будуть надходження грошей в майбутньому.

Підвищення кваліфікації також має важливе значення для збільшення виплат, адже це дозволяє отримувати вищу зарплату та, відповідно, сплачувати більші внески.

Пенсія в Україні: реконендації для її підвищення

Робота "в білу" є основою для накопичення страхового стажу. Офіційна робота дозволяє забезпечити стабільні внески та отримати належні соціальні гарантії.

Підвищення кваліфікації або перекваліфікація можуть значно підвищити кар'єрні перспективи, що, в свою чергу, вплине на рівень заробітку та суму внесків.

Додаткові роки стажу можуть серйозно збільшити надходження в літньому віці. Так, п'ять додаткових років можуть підвищити майбутню виплату до 30%.

Окрім цього, українці можуть самостійно визначати розмір своїх добровільних платежів, що дозволяє додатково забезпечити свій пенсійний рахунок.

Нагадаємо, що у 2025 році мінімальний розмір забезпечення, який отримуватиме особа віком 65 років із повним страховим стажем становитиме 3 370 гривень. Для інших категорій непрацюючих осіб це буде 2 725 гривень.

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