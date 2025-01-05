Пенсійний фонд України (ПФУ) розпочав виплату пенсій за січень 2025 року, і з 2 січня було спрямовано перші 3,6 мільярда гривень на фінансування пенсійних виплат.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

З цієї суми 2,1 мільярда гривень буде виплачено через АТ "Укрпошта", а 1,5 мільярда гривень – через уповноважені банки.

Виплати здійснюються щомісяця з 4 по 25 число. Якщо дата виплати збігається з вихідними або святковими днями, пенсії можуть бути виплачені достроково, але в межах встановленого періоду.

Коли чекати підвищення пенсій?

З 1 січня 2025 року пенсії не зазнали підвищення, оскільки соціальні видатки в державному бюджеті на поточний рік були заморожені. Це стосується як мінімальних пенсій, так і мінімальної заробітної плати, від якої залежать виплати для окремих категорій громадян.

Однак підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли буде проведена планова індексація. Пенсії будуть проіндексовані за спеціальним коефіцієнтом, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.

Міністерство соціальної політики України визначить цей коефіцієнт у лютому. Минулого року він становив 1,079, що означало підвищення середньої пенсії на 358 гривень (або на 6,7%) до 5 743 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки, підвищення склало 100 гривень.

У Бюджетній декларації на 2025-2027 роки уряд підтвердив, що індексація пенсій відбуватиметься щорічно. Згідно з документом, уряд зобов'язується забезпечити своєчасне та повне фінансування пенсійних виплат, а також щорічну індексацію пенсій, починаючи з 1 березня кожного року.

Водночас, в листі до Міжнародного валютного фонду українська влада анонсувала проведення пенсійної реформи, в рамках якої єдиним механізмом підвищення пенсій буде їх індексація. Це вже зараз є основним механізмом коригування пенсійних виплат.