Пенсионный фонд Украины (ПФУ) приступил к выплате пенсий за январь 2025 года, и со 2 января было направлено первые 3,6 миллиарда гривен на финансирование пенсионных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Из этой суммы 2,1 миллиарда гривен будут выплачены через АО "Укрпочта", а 1,5 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.

Выплаты производятся ежемесячно с 4 по 25 число. Если дата выплаты соответствует выходным или праздничным дням, пенсии могут быть выплачены досрочно, но в пределах установленного периода.

Когда ждать повышения пенсий?

С 1 января 2025 года пенсии не получили повышения, поскольку социальные расходы в государственном бюджете на текущий год были заморожены. Это относится как к минимальным пенсиям, так и к минимальной заработной плате, от которой зависят выплаты для отдельных категорий граждан.

Однако повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда будет произведена плановая индексация. Пенсии будут проиндексированы по специальному коэффициенту, учитывающему 50% роста средней зарплаты за последние три года и 50% инфляции за предыдущий год.

Министерство социальной политики Украины определит этот коэффициент в феврале. В прошлом году он составил 1,079, что означало повышение средней пенсии на 358 гривен (или 6,7%) до 5 743 гривен. Для вышедших на пенсию в последние три года повышение составило 100 гривен.

В Бюджетной декларации на 2025-2027 годы правительство подтвердило, что индексация пенсий будет происходить ежегодно. Согласно документу правительство обязуется обеспечить своевременное и полное финансирование пенсионных выплат, а также ежегодную индексацию пенсий, начиная с 1 марта каждого года.

В то же время, в письме Международному валютному фонду украинские власти анонсировали проведение пенсионной реформы, в рамках которой единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация. Это уже сейчас основной механизм корректировки пенсионных выплат.