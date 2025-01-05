Посольство України в Польщі заявило, що українська влада не надсилає повісток для громадян, які перебувають у Польщі.

У Польщі активізувалися шахраї, які надсилають українцям листи з вимогою пройти військову службу в Збройних силах України, погрожуючи екстрадицією та кримінальними наслідками.

Листи нібито надходять від Управління у справах іноземців Польщі, проте в цьому відомстві спростували свою причетність до розсилки.

Наразі невідомо, скільки українців стали жертвами шахраїв, але листи були надіслані ще 12 грудня.

У документах йдеться про мобілізаційні заходи, виїзди міграційного управління за адресами проживання українців та моральний тиск через законодавство України.

"Якщо ви не з'явитеся добровільно, будуть вжиті заходи, зокрема ордер на арешт та співпраця з українськими службами. До осіб, які ухиляються від служби, можуть бути застосовані юридичні та кримінальні наслідки, включаючи екстрадицію в Україну", – йдеться в листах.

Посольство України в Польщі заявило, що українська влада не надсилає повісток для громадян, які перебувають у Польщі. Водночас українці за кордоном можуть добровільно приєднатися до Українського легіону.

"На території Польщі не надсилаються повістки, але громадяни України можуть долучитися до Збройних сил", – зазначили в посольстві.

Україна також планує запустити програму з повернення громадян з-за кордону, яка сприятиме їхній реінтеграції в економічну та оборонну сфери. Міністр національної єдності Олександр Камишін повідомив, що проєкт розпочнеться на початку 2025 року.

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