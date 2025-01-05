Посольство Украины в Польше заявило, что украинские власти не отправляют повесток для граждан, находящихся в Польше.

В Польше активизировались мошенники, которые посылают украинцам письма с требованием пройти военную службу в Вооруженных силах Украины, угрожая экстрадицией и уголовными последствиями.

Письма будто бы поступают от Управления по делам иностранцев Польши, однако в этом ведомстве опровергли свою причастность к рассылке.

Пока неизвестно, сколько украинцев стали жертвами мошенников, но письма были отправлены еще 12 декабря.

В документах говорится о мобилизационных мерах, выездах миграционного управления по адресам проживания украинцев и моральном давлении через законодательство Украины.

"Если вы не явитесь добровольно, будут приняты меры, в частности ордер на арест и сотрудничество с украинскими службами. К уклоняющимся от службы могут быть применены юридические и уголовные последствия, включая экстрадицию в Украину", – говорится в письмах.

Посольство Украины в Польше заявило, что украинские власти не отправляют повесток для граждан, находящихся в Польше. В то же время украинцы за границей могут добровольно присоединиться к Украинскому легиону.

"На территории Польши не посылаются повестки, но граждане Украины могут присоединиться к Вооруженным силам", – отметили в посольстве.

Украина также планирует запустить программу по возвращению граждан из-за границы, которая будет способствовать их реинтеграции в экономическую и оборонную сферы. Министр Министр национального единства Александр Камышин сообщил, что проект начнется в начале 2025 года.

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