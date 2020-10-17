Команда Соцопроса з'ясувала думку жителів Києва і гостей столиці, що люди думають про Андрія Пальчевського, який, як відомо, балотується на посаду київського мера
Про це повідомляє Politeka посилаючись на відео, розміщене Соцопросом в Youtube (щоб подивитися відео, досклолльте нижче).
Журналісти проекту підходили до людей і задавали їм питання "Що ви можете сказати про Пальчевського".
Відповіді киян та українців з інших міст країни, які приїхали до столиці, не відрізнялися різноманітністю.
"Нічого", - коротко відповіла Літня жінка.
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"Нічого хорошого не думаю", – був солідарний з нею інший киянин.
На уточнююче запитання, що люди думають про поширювану інфорацію, що Пальчевський нібито на другому місці після Кличка за рейтингом популярності, кияни відповідали або ж з іронією, або обурено.
"І мови бути не може, я про нього навіть чути не хочу. Він базіка, я його сприймаю як" говоруна" і не більше", – була категорична пенсіонерка Алла.
У Пальчевського - занадто багато реклами на Youtube каже викладач Ігор.
"Він викликає зворотний від бажаного результат. Людина, яка позиціонує себе як гідний лідер, буде зацікавлений не в тому, щоб принизити своїх опонентів, чим він займається. Мені було б цікавіше почути від нього "Я хочу зробити для вас це і це". Він намагається довести, що краще за когось", - заявив молодий чоловік.
Творець Віталій (так представився інший молодий чоловік), пояснив, чим йому не подобається Пальчиковий.
"Він некомпетентний", - заявив він.
Також висловилася з цього питання економіст Марина.
"Те, що у нього було громадянство Росії до певного часу, говорить багато про що", – сказала жінка.
Педагог Наталія вказує на те, що Пальчевський "занадто багато говорить".
"Знаєте, як у Шекспіра було: по-моєму леді занадто багато обіцяє", – зіронізувала жінка.
Інженер Світлана каже, що однозначно не голосуватиме за Пальчевського.
"Ой ні, це взагалі відпадає для мене. Мене бентежать його гасла. Треба говорити, що він хоче змінити в Києві, а не про те, що ми повинні щось в Україні змінити", - розповіла жінка.
Професор Тетяна погоджується з попередніми респондентами.
"Якось не дуже я йому довіряю", - заявляє вона.
Раніше ми писали, що кияни визначилися з лідерами в передвиборній гонці за крісло мера Києва. Так, згідно з результатами проведеного Politeka.net з 7 по 14 жовтня, на першому місці як і раніше діючий градоначальник Віталій Кличко (партія "Удар"). За нього готові проголосувати 49% опитаних.
Другу позицію зайняв Микола Томенко ("Рідна країна") з 8,1% симпатій киян. На третьому місці-колишній керівник КМДА Олександр Попов, якому виявили свою довіру 7,7% респондентів.
В цілому рейтинг виглядає наступним чином:
- Віталій Кличко-49%
- Микола Томенко-8,1%
- Олександр Попов-7,7%
- Ірина Верещук-6,1%
- Сергій Притула-5,5%
- Андрій Пальчевський-5,3%
- Олексій Кучеренко-3,1%
- Ігор Смешко-2,2%
Також учасники опитування висловилися щодо свого ставлення до партій:
"Удар" - 31%
"Європейська солідарність" - 13,6%
"Слуга народу" - 9,1%
ОПЗЖ-8,5%
"Рідна країна" - 6,3%
"Нацкорпус" - 4,4%
"Голос" - 4,2%
"Перемога Пальчевського" - 4,1%
"Сила і честь" - 3,5%.
Нагадавши, журналіст Бойко викрив кандидата в мери Києва Пальчевського: "Професійний шахрай"
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