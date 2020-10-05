Стало відомо ім'я загиблої та постраждалої в ДТП з поліцейським у Броварах
У Броварах Київської області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння 4 жовтня скоїв смертельну ДТП – на пішохідному переході він збив матір з дочкою.
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Журналіст Обозреватель дізналися імена загиблої і постраждалої в ДТП. Загиблою виявилася 43-річна Надія Чамара, а серйозно травмована її 22-річна дочка Марина.
Про це розповіла кума родини Олександра, уточнивши, що жінка працювала продавцем у магазині.
"Вони вийшли на базар за продуктами, купили хліба. І поверталися додому. Йшли по переходу. Їм залишалося два кроки до тротуару, коли цей водій вилетів на них. Всі автомобілі зупинилися і пропускали пішоходів, а цей летів зі швидкістю більше 100 кілометрів! У нього немає навіть гальмівного шляху", - поділилася вона.
За словами Олександри, удар був такої сили, що Надію підкинуло в повітря і вона загинула на місці.
Але навіть після цього водій не зупинився і помчав далі. Поруч виявилася патрульна машина поліції і його затримали до приїзду слідчої групи з ДБР.
За кермом був поліцейський у стані алкогольного сп'яніння. Олександра каже, що в лікарні водій ходив з посмішкою на обличчі. "Таке враження, що він не розуміє, що накоїв",- вигукує жінка.
Постраждалу дівчину лікуватимуть у Києві, у неї серйозно пошкоджені кістки тазу, чекають операції.
Нагадаємо, що п'яний коп зніс маму і дочку під Києвом, очевидці розкрили подробиці.
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