У Києві через китайський вірус закриті чотири школи і два дитсадки
Про це повідомив мер Віталій Кличко на онлайн-брифінгу, передає zn.ua.
Також він підтвердив, що ситуація в навчальних і дитячих закладах залишається контрольованою.
"Ситуація в школах і дитячих садках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин чотири школи-через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину", заявив Кличко
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