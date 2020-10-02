У Києві через китайський вірус закриті чотири школи і два дитсадки

Про це повідомив мер Віталій Кличко на онлайн-брифінгу, передає zn.ua.

Також він підтвердив, що ситуація в навчальних і дитячих закладах залишається контрольованою.

"Ситуація в школах і дитячих садках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин чотири школи-через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину", заявив Кличко

Раніше ми писали, що коричневий серпанок незрозумілого походження накрив напередодні Київ і його околиці.

Зокрема, її можна було спостерігати в Обухівському районі - в місті Українка, селищах Козин і Конча-Заспа.

Так, один з очевидців повідомив, що на Старообухівській трасі видимість була дещо обмежена.

«У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати», – розповів чоловік на ім'я Вадим.

Нагадаємо, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сіл на карантині, що відбувається.

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