В Киеве из-за китайского вируса закрыты четыре школы и два детсада
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге, передает zn.ua.
Также он подтвердил, что ситуация в учебных и детских заведениях остается контролируемой.
"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин четыре школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина", заявил Кличко
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В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа.
Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.
«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.
Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.
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