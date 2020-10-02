В Киеве из-за китайского вируса закрыты четыре школы и два детсада

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге, передает zn.ua.

Также он подтвердил, что ситуация в учебных и детских заведениях остается контролируемой.

"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин четыре школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина", заявил Кличко

Ранее мы писали, что коричневая дымка непонятного происхождения накрыла накануне Киев и его окрестности.

В частности, ее можно было наблюдать в Обуховском районе — в городе Украинка, поселках Козин и Конча-Заспа.

Так, один из очевидцев сообщил, что на Старообуховской трассе видимость была несколько ограничена.

«В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать», – рассказал мужчина по имени Вадим.

Напомним, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.

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Также Politeka писала, что столицу Украины предложили перенести из Киева в село.