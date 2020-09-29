У Києві на чоловіка впала стіна
У Солом'янському районі Києва на 51-річного робітника впала стіна під час проведення будівельних робіт. Його госпіталізували.
Про це 29 вересня повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у Facebook.
"На території одного з ТРЦ серйозно травмувався 51-річний робітник. Госпіталізований з переломом лопатки. Травма сталася в результаті падіння стіни, яку розбирали", - йдеться в повідомленні.
Фігуриста "наречена" Харламова розкрила свій талант, Бузова напружилася: "Це шедевр"
Настя Каменських в міні-сукні розставила ноги в пікантній позі: "Вибач, звісно, але це..."
"Це жах": Волочкова остаточно втратила сором, змусивши чоловіків мацати її бюст, топ ганебних фото
Ридаючу Івлеєву з "Орла і Решки" зняли на підлозі ванної, кадри облетіли мережу: «Нудить від…»
До слова, на Київщині в місті Бородянка склалася критична ситуація з екстреною допомогою
Медики швидкої досі їздять на старому іржавому УАЗі, який може їхати цілу годину і не встигають на виклик. А до недавнього часу у них був тільки один захисний костюм від COVID - 19 на всю бригаду, і ні ліків, ні кисневих масок.
Фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич, який працює там вже 4 роки розповів, що УАЗ на якому їдуть на виклик лікарі швидкої допомоги, герметично навіть не закривається, там відсутній дефібрилятор і кисень, є тільки Старий кардіограф. З медикаментів у лікарів швидкої немає більшості препаратів-протиаритмічних і знеболюючих.
Нагадавши, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.