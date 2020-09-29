У Києві на чоловіка впала стіна

У Солом'янському районі Києва на 51-річного робітника впала стіна під час проведення будівельних робіт. Його госпіталізували.

Про це 29 вересня повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у Facebook.

"На території одного з ТРЦ серйозно травмувався 51-річний робітник. Госпіталізований з переломом лопатки. Травма сталася в результаті падіння стіни, яку розбирали", - йдеться в повідомленні.

До слова, на Київщині в місті Бородянка склалася критична ситуація з екстреною допомогою

Медики швидкої досі їздять на старому іржавому УАЗі, який може їхати цілу годину і не встигають на виклик. А до недавнього часу у них був тільки один захисний костюм від COVID - 19 на всю бригаду, і ні ліків, ні кисневих масок.

Фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич, який працює там вже 4 роки розповів, що УАЗ на якому їдуть на виклик лікарі швидкої допомоги, герметично навіть не закривається, там відсутній дефібрилятор і кисень, є тільки Старий кардіограф. З медикаментів у лікарів швидкої немає більшості препаратів-протиаритмічних і знеболюючих.