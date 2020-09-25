Школи та дитячі садки в Києві працюватимуть і далі як раніше

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Клічко, передає Politeka.

Таким чином мер відповів на чутки, що з'явилися в місті, що з 1 жовтня школи і дитячі садки нібито збираються повністю закрити через ситуацію, що склалася з коронавірусом.

"Багатьох киян цікавить, як будуть далі працювати школи та дитячі садки. Поширюється інформація, що з 1 жовтня місто збирається закрити навчальні заклади. Це неправда. Школи та дитсадки будуть і далі працювати за регламентом", – запевнив Віталій Кличко.

За його словами, на сьогоднішній день в столиці закрили на карантин шість шкіл, в яких виявили випадки захворювання китайським вірусом у педагогів.

"На самоізоляцію та дистанційне навчання переведено 296 класів у 126 школах, де є хворі учні. Всього в місті захворів 331 учень, також хворіють 174 педагога", – додав Кличко.

Що ж стосується дитячих дошкільних установ, то, за словами столичного градоначальника, в дитсадках на сьогодні закриті 22 групи, один дитячий садок закритий повністю.

Politeka писала, що на Харківщині на сьогоднішній день знаходяться на самоізоляції 51 вчитель і 1375 школярів. За словами директора Харківського обласного лабораторного центру любові Махоти – сумарно це 47 класів, учні яких через Китайський вірус не ходять на заняття.

"У школах є хворі, але це не спалахи. У нас 47 класів на самоізоляції, де захворіли учні та вчителі", – повідомила чиновниця.

Більшість із тих, хто назодиться на самоізоляції, живуть у Харкові, Пісочині, а також у Богодухівському та Чугуївському районах області.

У Кривому Розі Дніпропетровської області через карантин склалася непроста ситуація з навчанням у школах. Так, стало відомо, що китайським вірусом в місті захворіли 11 педагогів, три молодших ТЕХНІЧНИХ співробітника, а також вісім школярів.

За словами директора Департаменту освіти і науки виконкому місцевої міськради Тетяни кріпак, на самоізоляцію відправлені 586 школярів, 13 вихованців дитячих садків, а також 44 педагога і 17 техспівробітників.

Нагадавши, МОЗ готується до посилення карантину, термінова Заява Степанова: "якщо п'ять днів поспіль...".

Також Politeka писала, що українці можуть не розраховувати на зняття карантину, в МОЗ озвучили терміни: не раніше ніж...".

Як повідомляла Politeka, небезпечний вірус спалахнув під Києвом: 13 сіл на карантині, що відбувається.