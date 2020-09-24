Станом на ранок, 24 вересня в Києві китайським вірусом заразилися ще 330 осіб

Це випливає з даних, оприлюднених системою моніторингу COVID-19 РНБО України, передає Politeka.

Всього в Києві з початку пандемії зареєстрували 20665 хворих коронавірусом. Померли 333 людини (3 пацієнти за останню добу).

Одужали 6149 пацієнтів (106 за останні 24 години). Продовжують лікуватися 14183 киян.

У Київській області зареєстровано 138 нових заражених вірусом (8286 – з початку пандемії).

Politeka писала про те, що чиновники вирішили показати список країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які потрапили в «червону» і «зелену» карантинну зони. В першу були віднесені країни, в яких показник зараження китайським вірусом перевищив сто випадків на сто тисяч населення за останні 14 днів.

Україна опинилася на межі «зеленої» зони. Показник зараження у нас зараз на рівні 99,8 випадків. При цьому назад в неї повернулася Хорватія (81,1 випадок), а «випала» Чехія – 143,3 випадки зараження. Абсолютним "лідером" списку є Ізраїль. Там показник зараження знаходиться на рівні в 577,9 осіб. Трохи менше у Бахрейну-560,8 випадків.

"Укрзалізниця" скасувала зупинки 11 поїздів далекого прямування по Луцьку та Тернополю у зв'язку з посиленням карантинних заходів. Як повідомили в Міністерстві інфраструктури, поїзди на територіях, де відзначена "червона" зона небезпеки, будуть зупинятися тільки в разі висадки пасажирів.

"Ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалася. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде", - заявили в Міністерстві.

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