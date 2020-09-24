По состоянию на утро, 24 сентября в Киеве китайским вирусом заразились еще 330 человек

Это следует из данных, обнародованных системой мониторинга COVID-19 СНБО Украины, передает Politeka.

Всего в Киеве с начала пандемии зарегистрировали 20665 больных коронавирусом. Скончались 333 человека (3 пациента за последние сутки).

Выздоровели 6149 пациентов (106 за последние 24 часа). Продолжают лечиться 14183 киевлян.

В Киевской области зарегистрировано 138 новых зараженных вирусом (8286 – с начала пандемии).

Politeka писала о том, что чиновники решили показать список стран-членов Всемирной организации здравоохранения, которые попали в «красную» и «зеленую» карантинную зоны. В первую были отнесены страны, в которых показатель заражения китайским вирусом превысил сто случаев на сто тысяч населения за последние 14 дней.

Украина оказалась на грани «зеленой» зоны. Показатель заражения у нас сейчас на уровне 99,8 случаев. При этом обратно в нее вернулась Хорватия (81,1 случай), а «выпала» Чехия – 143,3 случая заражения. Абсолютным «лидером» списка является Израиль. Там показатель заражения находится на уровне в 577,9 человек. Немного меньше у Бахрейна – 560,8 случаев.

"Укрзализныця" отменила остановки 11 поездов дальнего следования по Луцку и Тернополю в связи с усилением карантиных мер. Как сообщили в министерстве инфраструктуры, поезда на территориях, где отмечена "красная" зона опасности, будут останавливаться только в случае высадки пассажиров.

"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - заявили в министерстве.

Напомним, Минздрав готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "Если пять дней подряд..."

Также Politeka писала, что украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в Минздраве озвучили сроки: "не ранее чем..."

Как сообщала Politeka, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.