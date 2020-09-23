У Києві поліцейські розшукують неповнолітню Валентину Хлюстову
Про це інформує Politeka з посиланням на офіційну сторінку у Facebook спільноти "Розшук дітей ГУНП у м. Києві".
Стало відомо, що Валентина Сергіївна, 2004 року народження пішла з місця свого проживання і досі не повернулася.
На вигляд дівчинці 17-18 років, її зріст – 175 см, Валентина худорлявої статури, волосся у неї світле і кучеряве.
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На момент зникнення була одягнена в куртку синього кольору, бірюзові джинси, на ногах – сині кросівки.
Всіх, кому що-небудь відомо про можливе місцезнаходження дівчинки, просять телефонувати на телефон спецлінії поліції за номером 102.
Politeka повідомляла, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти 17-річного хлопця. Про це повідомили у прес-службі поліції в області.
Відомо, що Олександр Стародубцев пішов з дому 3 вересня близько 09:00 і до теперішнього часу не повернувся. Прикмети: на вигляд 16 років, зріст-168 см, худорлявої статури, довге русяве волосся. Був одягнений: джинси темного кольору, Чорна футболка, червоне взуття.
Також ми повідомляли, що в Києві шукають пенсіонерку, яка перенесла інсульт, яка вийшла з лікарні і зникла.
Відомо, що Кондрач Світлана Михайлівна, 1954 року народження, 17 вересня вийшла з лікарні №15 на столичній вулиці Іллінській. Останній раз жінку бачили в цей же день приблизно о 14: 15 в районі Контрактової площі в кафе "Пузата хата".
Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Світлани Михайлівни, їх просять повідомляти будь-яку інформацію за телефонами: +38 (098) 583-84-64 (чоловік Петро), +38 (097) 016-14-28 (син Валерій), +38 (067) 605-00-72 (син Віталій), або на гарячу лінію поліції 102.
Нагадавши, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.
Ще Politeka писала, що під Києвом зникла мама з двома дітьми, рідні в розпачі: фото і прикмети.
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