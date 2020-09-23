В Киеве полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Валентину Хлюстову
Об этом информирует Politeka со ссылкой на официальную станицу в Facebook сообщества "Розыск детей ГУНП в г. Киеве".
Стало известно, что Валентина Сергеевна, 2004 года рождения ушла из места своего проживания и до сих пор не вернулась.
На вид девочке 17-18 лет, ее рост – 175 см, Валентина худощавого телосложения, волосы у нее светлые и вьющиеся.
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На момент исчезновения была одета в куртку синего цвета, бирюзовые джинсы, на ногах – синие кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девочки, просят звонить на телефон спецлинии полиции по номеру 102.
Politeka сообщала, что в Днепре разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в области.
Известно, что Александр Стародубцев ушел из дома 3 сентября около 09:00 и до настоящего времени не вернулся. Приметы: на вид 16 лет, рост-168 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы. Был одет: джинсы темного цвета, черная футболка, красная обувь.
Также мы сообщали, что в Киеве ищут пенсионерку, перенесшую инсульт, которая вышла из больницы и исчезла.
Известно, что Кондрач Светлана Михайловна, 1954 года рождения, 17 сентября вышла из больницы №15 на столичной улице Ильинской. Последний раз женщину видели в этот же день приблизительно в 14:15 в районе Контрактовой площади в кафе "Пузата хата".
Если кому-то что-либо известно о местонахождении Светланы Михайловны, их просят сообщать любую информацию по телефонам: +38 (098) 583-84-64 (муж Петр), +38 (097) 016-14-28 (сын Валерий), +38 (067) 605-00-72 (сын Виталий), или на горячую линию полиции 102.
Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.
Еще Politeka писала, что под Киевом исчезла мама с двумя детьми, родные в отчаянии: фото и приметы.
Также Politeka сообщала, что под Киевом пропали 16-летняя мама с ребенком: полиция сообщила результаты поисков.