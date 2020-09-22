На жителів і гостей столиці чекає багато сюрпризів

Цьогорічна святкова ялинка подарує киянам і гостям столиці справжню зимову казку

Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на "Сьогодні".

Так, головне новорічне дерево цього року з'явиться на Софійській площі в Києві.

За словами Ігоря Добруцького, президента організації Folk Ukraine, яка займається підготовкою до новорічного святкування, в цьому році ялинку встановлять на спеціальному казковому пеньку.

Штучне новорічне дерево прикрасять різними тематичними іграшками - шишками, лісовими звірами, грибочками і жолудями, а на верхівці традиційно майорітиме велика зірка.

Площа пня буде до 34 квадратних метрів, і у нього можна буде зайти. Всередині люди зможуть насолодитись казковою атмосферою і сфотографуватися. Загальна висота конструкції - 31 метр, що стане рекордом для Софійської площі.

"Це найвища ялинка на Софійській площі", - зазначив Добруцький.

На площі також планують зробити цілих 5 фотозон зі штучними ялинками заввишки до 10 метрів і казковими персонажами. Ще одне новорічне дерево має з'явитисьна Контрактовій площі.

Втім, Добруцький наголосив, що святкування Нового року у столиці буде залежати від ситуації з епідемією COVID-19 в Україні.

"Якщо все буде добре, то всі бажаючі зможуть зайти в казковий пень і зробити там яскраві фото. Але ми врахували і найгірший варіант. Якщо масові заходи будуть заборонені в місті, то люди зможуть просто помилуватися оздобленням новорічної красуні", - розповів Добруцький.

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