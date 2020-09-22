В этом году праздничная елка подарит киевлянам и гостям столицы настоящую зимнюю сказку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Так, главное новогоднее дерево в этом году появится на Софийской площади в Киеве.

По словам Игоря Добруцкого, президента организации Folk Ukraine, которая занимается подготовкой к новогоднему празднованию, в этом году елку установят на специальном сказочном пне.

Президент Folk Ukraine рассказал, что искусственное новогоднее дерево украсят различными тематическими игрушками - шишками, лесными зверушками, грибочками и желудями, а на верхушке традиционно будет гореть большая и яркая звезда.

Площадь пня будет достаточно внушительной - до 34 квадратных метров. При этом в сам пенек можно будет зайти. Внутри люди смогут насладиться сказочной новогодней атмосферой и сфотографироваться. Высота конструкции составит 31 метр, и это будет рекорд для Софийской площади.

"Это самая высокая елка на Софийской площади", - подчеркнул Добруцкий.

На площади также планируют сделать целых пять разных фотозон с высокими искусственными елками (до 10 метров) и сказочными персонажами. Еще одно новогоднее дерево должно появиться на Контрактовой площади в Киеве.

Однако Добруцкий отметил, что празднование Нового года в столице будет зависеть от ситуации с эпидемией COVID-19. Если ситуация с коронавирусом в стране и столице в частности усугубится, то в "сказочный пень" пускать людей не будут, однако украинцы смогут просто полюбоваться красивым новогодним деревом.

"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", - рассказал Добруцкий.

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