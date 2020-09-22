У столичних лікарнях на тлі поширення коронавірусної інфекції відбувається справжній хаос, і медики не в силах надавати повноцінну допомогу всім хворим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис киянина Олексія Краснощокова в соцмережі.

Так, хлопець розповів, що захворів на коронавірус і потрапив до лікарень, від яких отримав багато вражень.

За словами киянина, його з температурою 39 градусів спочатку відвезли до приватної клініки, але виявилося, що там потрібно було надати вчорашній тест на COVID-19 з позитивним результатом. Тоді хлопця госпіталізували до лікарні №1 на Харківському масиві.

Олексій розповів, що ситуація в лікарні - дуже плачевна. Ліжок на всіх не вистачає, лікарі сплять всього по 30 хвилин, всі на взводі.

"Лікарі всі на взводі, сплять по 30 хвилин. За останні 2-3 дні - 40 пацієнтів. Прийшла терапевт для консультації. Дуже лаялася, чому в другий тиждень хвороби мені не призначили ін'єкційні антибіотики і крапельниці. Сказала, що місця є тільки в коридорі, а там протяги + інфекційні хворі з різними інфекціями, тобто, може бути перехресне зараження", - повідомив киянин.

Врезультаті хлопцю виписали крапельницю з антибіотиками і порадили викликати приватну швидку, щоб збити температуру, якщо буде така необхідність.

"Ось такі справи з інфекційною ситуацією. Реально з ковідом працюють тільки в державних лікарнях, а ресурсів - тупо нуль. Весь ковідний фонд закатали в асфальт. Дякую, дякую", - написав він.

Нагадаємо, у Харкові з лікарень масово звільняються медики, лікарі панікують: "Зіткнулися з величезним навантаженням".

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