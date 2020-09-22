Лише за один день у столиці України складено сім протоколів на порушників карантину

Про це інформує Politeka з посиланням на Вечірній Київ.

Видання пише, що щоденний моніторинг столичних магазинів, шкіл, ринків і ресторанів на предмент дотримання протиепідемічних заходів проводиться спеціальними комісіями.

Так, у понеділок, 21 вересня в Києві перевірили 61 об'єкт: 18 закладів громадського харчування, 24 продовольчих магазини, 17 непродовольчих, а також два навчальних заклади.

За результатами перевірки було складено сім протоколів. Порушниками виявилися два заклади громадського харчування і п'ять магазинів. За виявлені порушення правил карантину на громадян можуть накласти штраф до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів, на посадових осіб – до 10000 неоподатковуваних мінімумів.

Politeka писала, що у разі порушення навчальними закладами карантину керівникам загрожує покарання. Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що у разі недотримання вимог законодавства України Про охорону здоров'я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність і їм загрожуватиме штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Крім цього, у разі смерті учня, спричиненої недотриманням карантину, директора закладу можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років.

Також розмір штрафу для громадян за порушення карантину становить від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів.

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